 

Минюст отказался ужесточать статью о нарушении тишины ночью

28.04.2020, 9:30, Новости дня

Минюст отклонил предложение ужесточить статью об ответственности за нарушение тишины ночью, говорится в документе по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

Предлагалось ужесточить наказание за неоднократное нарушение тишины в ночное время, а также за повторное совершение правонарушения, передает ТАСС.

В качестве примера эксперты привели введенную статью в региональном законе «Об административной ответственности в Кировской области», где за повторное нарушение тишины предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Однако разработчики проекта отклонили это предложение.  

В ст. 14.1 проекта КоАП («Мелкое хулиганство») включили часть 6, которая предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время в виде предупреждения или штрафа от 1 до 2 тыс. рублей. При этом речь идет о периоде с 23 часов до 7 утра.

Напомним, ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. В Совфеде решили выступить против предлагаемых Минюстом изменений в КоАП.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Скворцова подтвердила связь прививки БЦЖ и уровня заболеваемости при коронавирусе

24.04 / Польский концерн PGNiG обвинил Газпром в неисполнении контракта

09.04 / В РФ от коронавирусной инфекции вылечили младенца

02.04 / Парад в Минске 9 мая состоится вечером, Лукашенко собирается утром быть в Москве

15.04 / НХЛ сняла об Александре Овечкине документальный фильм

02.04 / В Оренбуржье будут шить защитные костюмы для медиков

10.04 / Продажи Tesla в Китае достигли рекордного уровня

26.03 / Экономическая активность во Франции сократилась до 65% от обычного уровня

23.04 / Мнения: «Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

23.04 / Видео: Эпидемия коронавируса в РФ достигла пика?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска