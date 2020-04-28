 

Эксперт Александр Тимофеев предупредил о возможной слежке через камеры смартфонов

28.04.2020, 9:30, Разное

Эксперт и доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев пояснил о возможной слежке за всеми владельцами смартфонов через камеры их устройств. Хакеры могут получить даже данные поисковых запросов.
В своём обращении Александр Тимофеев объяснил, что современные технологии позволяют хакерам получать полный доступ ко всем функциям смартфона удалённо. Это касается не только хищения персональных данных, но и возможности включать микрофон или же камеру. Причём делать это незаметно для самого владельца. Также злоумышленники могут получить доступ к личным файлам, перепискам или даже поисковым запросам. Таким образом ни один владелец телефона не защищён на 100% от хакеров.

Несмотря на это, эксперт пояснил о самых простых и действенных способах снизить риск взлома. Для этого достаточно установить шифрование на все входящие и исходящие данные. Благодаря этому удалённо никому не удастся без ведома владельца устройства воспользоваться информацией, пишет интернет-издание iReactor.



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