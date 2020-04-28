 

В России пассажиров самолетов обяжут носить маски и перчатки

28.04.2020, 9:30, Новости дня

После возобновления авиарейсов в России пассажиры будут обязаны носить в салоне самолета маски и перчатки, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала “Россия 24”.

“Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета – бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха”, – сказала Попова, отметив, что эти рекомендации можно будет использовать и для других видов транспорта.

Глава Роспотребнадзора уже говорила, что после окончания пандемии Россию ждет “новая нормальность”: в частности, новые правила введут для общественных мест, ресторанов и кафе.

Россия приостановила международное авиасообщение из-за эпидемии коронавируса в конце марта. По данным Международной ассоциации аэропортов, по сравнению с прошлым годом, количество пассажиров на внутренних перевозках также снизилось на 95%. Ранее владелец одной из крупнейших авиакомпаний России – S7 – прогнозировал возобновление авиасообщения весной 2021 года. По его оценкам, рынок авиаперевозок России сократится вдвое.

 



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