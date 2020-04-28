Мнение: Завершилась реконструкция Большой Морской

28.04.2020, 9:18, Разное

У нас официально завершилась реконструкция Большой Морской, которая тянулась с прошлой осени.

Новый облик в целом радует.

Губернатор заявил, что останавливаться не собираются и есть планы реконструировать улицу Ленина, но денег на это пока нет. Планируется, что дополнительные средства на ее реконструкцию выделят из бюджета Москвы.

В принципе, если деньги будут, то за время этой короновирусной истории, могут конечно и улицу Ленина перекрыть на реконструкцию, а там и до Нахимова недалеко.

В городе же пока что-то поддерживают режим самоизоляции, который будет продлен как минимум до конца майских праздников.

Блокпосты на въезде в города, а также патрули МВД, Росгвардии и МСЧ по-прежнему работают и отлавливают нарушителей режима самоизоляции. Штрафы выписывают, но пока в щадящем режиме.

В общем, в этом вопросе пока без особых изменений, между тем число заболевших в Крыму и Севастополе медленно, но верно растет.

PS. Из прочего. БПК "Керчь" притащили в Инкерман на утилизацию. Ракетный крейсер "Москва" готовят к походу в Средиземное море, где она усилит корабельную группировку оперирующую в Восточном Средиземноморье.