Названо число проводимых в сутки анализов на коронавирус в Москве

28.04.2020, 9:16, Новости дня

Больные ОРВИ, пневмонией и пациенты неинфекционных больниц ежедневно сдают анализы на коронавирус, всего в Москве в сутки делают более 25 тыс. анализов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В сообщении указывается, что «в сутки более 25 тыс. человек сдают анализ на коронавирус в столице», каждый день «на 100 тыс. человек приходится более 3,8 тыс. исследований». По данному показателю Москва «стала абсолютным лидером среди регионов России».

Анализы проводятся в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют на коронавирусную инфекцию людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден COVID-19.

Кроме того, с этой недели, тесты сдают все пациенты неинфекционных больниц. Особое внимание уделяется медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб – всем, кто по работе контактирует с большим количеством людей.

Для определения коронавируса проводятся молекулярно-генетические тесты. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, по назначению врача могут выполняться и другие анализы.

Положительные пробы из городских лабораторий могут перепроверяться в федеральных лабораториях.

«Специальные исследования назначают после курса лечения, чтобы определить, выздоровел человек окончательно или нет. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», – отмечается в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в медицинские учреждения города для тестирования медработников поставили порядка 100 тыс. экспресс-тестов, определяющих иммунитет к коронавирусу нового типа, передает ТАСС.

«Мы постоянно увеличиваем количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование. Так, был организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары. Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медицинских работников экспресс-тестами на наличие иммунитета, для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тыс. тест- систем», – сказала она.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.