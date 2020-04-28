Мнение: Зачем они поджигают наши храмы

28.04.2020, 9:16, Разное

Поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом «зачем?» Какие цели преследуют люди, которые это делают? Но напомним фактическую сторону дела. Серия поджогов храмов и монастырей, принадлежащих Украинской православной церкви в общении с Московским патриархатом, не привлекла особого внимания. Отчасти из-за того, что новости забиты пандемией. Отчасти из-за того, что все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако внимание обратить стоит.

Как информирует «Страна.ua», «С 12 по 24 апреля, то есть менее, чем за две недели, серьезно горело четыре церковных строения. Три из них – монастыри… Последний эпизод случился сегодня ночью: в Одессе забросали бутылками с зажигательной смесью мужской монастырь. На тушении пожара пострадал местный архимандрит».

Как заявил управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, «В отношении УПЦ осуществляется самый настоящий террор». Как отмечает митрополит Антоний, такое развитие событий стало возможным благодаря отсутствию должной реакции государства на предыдущие нападения.

«А ведь вполне возможно, что подобной кризисной ситуации можно было избежать. Если бы в свое время попросту последовала надлежащая реакция на совершенные в предыдущие годы акты нападений и вандализма в отношении храмов УПЦ. Просто напомню – только в 2018 году лишь в одном Киеве было осуществлено 3 поджога церковных строений (тогда пострадали Десятинный монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и храм Преображения Господня на Оболони). И это я еще не говорю о соответствующих волнах вандализма, прокатившихся в разных регионах Украины (больше всех пострадала Одесская епархия)».

Конечно, можно сказать, что преступления – в том числе, поджоги – могут происходить где угодно. Они не всегда являются результатом целенаправленной политики. Однако, когда жертвой нападений становится совершенно конкретная религиозная община, а акты насилия сопровождаются настойчивой кампанией клеветы и шельмования, мы уже не можем списать все на случайную шайку пироманьяков, которым нравится устраивать поджоги ради развлечения.

Чтобы поджигать места поклонения Богу – да еще в дни, когда христиане празднуют крестную Жертву и Воскресение Спасителя, нужно прийти в очень специфическое психологическое и духовное состояние. И, как уже многие на самой Украине обращают внимание, это состояние создавалось долго и тщательно, в него делались немалые вложения.

Кампания клеветы и травли в отношении Церкви, никогда особенно не затухавшая после победы Майдана, особенно усилилась в связи с эпидемией – Украинскую Православную Церковь стали настойчиво обвинять в распространении вируса. После того, как толпы заротбитчан, возвращавшихся из тяжело пораженной ковидом Италии, были собраны на пропускных пунктах, после того, как сети заполнили фотографии плотных очередей в различных государственных учреждениях, главным источником заражения была объявлена именно Церковь.

Например, радио «Свобода», финансируемая, как это указано на ее сайте, властями США, интересуется, нельзя ли «выселить Московский Патриархат из Лавр Украины» по обвинениям в нарушении карантина, а все материалы этого портала являются ничем иным как разжиганием ненависти к Церкви, как к «агентам ФСБ», «сепаратистам», «путинским пособникам». Что же до поджогов, то мне не удалось найти на сайте «Свободы» ни порицания таким действиям, ни, хотя бы, упоминания о них.

Как, конечно, промолчал – как молчал и раньше в таких случаях – героический борец за свободу совести Майк Помпео и его соратники. Да и вообще патентованные борцы против ненависти и насилия внимательно смотрят в какую-нибудь другую сторону. Можно попробовать сказать, что у этой кампании ненависти нет целей. Ненависть – она как степной пожар. У пожара нет мозгов, нет планов, нет намерений. Он разрушает просто потому, что его природа – разрушать. Люди, озлобленные своими бедствиями, ищут, кого бы в них обвинить – и вот оказывается, что это именно Украинская Православная Церковь все эти годы не дает им зажить по-европейски.

Конечно, бессмысленная стихия тут присутствует – но эту стихию вполне целенаправленно подогревают и направляют. Средства массовой информации, которые рассказывают, как вредна и ужасна Церковь, требуют для своей работы немалых вложений. И было бы странно думать, что люди, которые оплачивают их работу, просто предоставляют этим СМИ нести то, что сотрудники сами захотят, будучи увлечены эмоциями толпы. Та же «Свобода» финансируется конгрессом США совсем не для того, чтобы сотрудники там самовыражались кто во что горазд.

Разжигание ненависти к Церкви – вполне целенаправленная политика. И нам стоит задуматься о ее целях. На первый взгляд она кажется иррациональной – какую пользу можно получить, нападая на крупнейшую религиозную общину страны? Она от этого никуда не денется; эксперимент с созданием ПЦУ показал, что украинские православные не хотят перебегать в новую структуру.

Гораздо разумнее было бы налаживать отношения, привлекать людей на свою сторону. Великие империи прошлого проявляли прагматичную терпимость в отношении религиозной жизни подконтрольного населения – пусть молятся, как хотят, и в какой угодно структуре, лишь бы обеспечить их политическую лояльность. Борьба с Церковью, которая может привести только к отталкиванию людей, до этого нейтральных или даже дружественных, выглядит как большая глупость.

Если вы хотите создать благополучную, процветающую, прозападную Украину, то последнее, что вам пришло бы в голову – это разжигать ненависть к ее самой многочисленной религиозной общине. Более того, даже чисто словесное осуждение нападений на Церковь могло бы быть полезным для создания образа Госдепа, как силы принципиальной – мол, мы и своим можем сделать строгий выговор, когда они погрешают против наших высоких идеалов.

Это даже не вопрос принципов – мы не настолько наивны, чтобы предполагать их у того же Помпео – это вопрос чистой прагматики. Понятно, что стать фанатом Бандеры-Шухевича невозможно, не подавив в себе всякие проблески интеллекта и критического мышления. Но у кураторов-то как раз с интеллектом все в порядке. Они вполне в состоянии намечать цели и реалистичные пути их достижения.

Значит, кампания разжигания ненависти к Церкви соответствует целям кураторов.

И, возможно – это предположение, но оно выглядит все более правдоподобным – в их цели совсем не входит благоустроенная, стабильная и процветающая Украина. Украина такая, как сейчас – бедная, с государством, неспособным обуздать бродячие шайки патриотов, и ненавистью всех ко всем – может быть гораздо удобнее по ряду причин.

Один из примеров – бактериологические лаборатории Пентагона на Украине, в которых исключительно граждане США работают с опасными микроорганизмами и токсинами. Их деятельность на территории Украины недавно еще раз официально признало американское посольство. Когда страна приобретает некоторый суверенитет, правительство, которое может и хочет заботиться о согражданах, просит иностранных военных, работающих с опасными болезнетворными микробами, удалиться. Как это и произошло на Украине после того, как Ющенко сменил Янукович. Лаборатории возобновили работу только после победы Майдана и работают сейчас.

Другая причина борьбы с Церковью носит более идеологический характер. В Церкви видят важный элемент «мягкой силы» России, ее культурного и цивилизационного влияния. Даже если конкретный епископ относится к государству российскому резко критически, он является носителем традиции, которая является общей для всех трех восточнославянских стран. На более глобальном уровне мировую либеральную элиту не устраивает не только Православие, но и любое традиционное христианство; поэтому оно либо должно быть переформатировано под либеральные стандарты (процесс, который мы уже наблюдаем в Константинопольском патриархате), либо подавлено.

Есть ли у РФ инструменты для влияния на ситуацию? Есть, и для этого нужно забрать у Помпео ту тогу защитника свободы совести, в которой он столь безосновательно щеголяет. Или, по крайней мере, лишить его монополии в этом вопросе, открыто защищая права христиан.

Конечно, это трудно будет сделать, не прекратив несправедливые, бессмысленные и вредные гонения на сектантов в самой России. Но, когда они будут прекращены, у РФ появится хорошая возможность принять, на дипломатическом и правозащитном уровне ту роль защитницы свободы христиан, которая ей уготована историей.