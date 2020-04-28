 

СК назвал причину взрыва в Волгограде

28.04.2020, 9:16, Новости дня

Пострадавший от взрыва гранаты в Волгограде мог сам подорваться из-за неосторожного обращения с боеприпасами, у него в гараже обнаружены патроны различного калибра неизвестного происхождения, сообщили в региональном СК.

«В настоящее время в числе прочих отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего», – передает РИА «Новости» сообщение СК. Отмечается, что следователи нашли в гараже у пострадавшего мужчины патроны разного калибра, их происхождение устанавливается.

Как рассказала официальный представитель Следственного управления СК по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчина, пострадавший в Волгограде при взрыве, находится в реанимации.

«Пострадавший жив, он в реанимации, была операция по извлечению осколков», – передает ТАСС слова Рудник.

По данным источника в правоохранительных органах, получивший ранение является полковником запаса МВД.

Напомним, ранее в понедельник в региональном СК сообщили, что в результате взрыва неустановленного боеприпаса, произошедшего в припаркованном легковом автомобиле на западе Волгограде, пострадал пенсионер, он госпитализирован с осколочными ранениями. 



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