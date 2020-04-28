 

Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров и Валдис Пельш

28.04.2020, 9:09, Разное

Телеведущего Александра Васильева в программе «Модный приговор» заменят его коллеги Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Это связано с вынужденной самоизоляцией и восстановлением здоровья после воспаления лёгких.
Историк моды и ведущий известной телепрограммы «Модный приговор», Александр Васильев находится дома после выписки из больницы. Он намерен восстановить своё здоровье и только после этого вернуться к работе. До этого знаменитость подменят его коллеги, в числе которых Дмитрий Дибров и Валдис Пельш. Эфир с Дибровым отснимут 28 апреля, а уже на следующий день поклонники «Модного приговора» увидят подготовленный материал. Дальше, ещё на пять выпусков, кресло судьи займёт Валдис Пельш.

Сам Александр Васильев отметил, его самочувствие улучшается, и он уже может спокойно разговаривать без кашля. Именно поэтому историк моды попросил фанатов не переживать за него. Вскоре поклонники вновь смогут насладиться любимой программой во главе со своим кумиром.



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