Определен механизм поражения легких при коронавирусе
28.04.2020, 9:08, Новости дня
Исследования подтверждают, что коронавирусная инфекция не вызывает пневмонию, сообщил вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) профессор Леонид Лазебник.
По его мнению, это и объясняет тот факт, что при COVID-19 не помогают антибиотики, а применение аппаратов искусственной вентиляции легких не дает результатов, передают «Аргументы и факты».
Лазебник отметил, что причина опасных осложнений при коронавирусе – избыток железа в организме заболевших.
Профессор заявил, что коронавирус способен повреждать ген гемоглобина, это – в свою очередь – приводит к блокировке атома железа. В результате образуется переизбыток железа, и в какой-то момент наступает кислородное голодание.
«То, что изменения в легких, которые возникают при коронавирусе, не похожи на пневмонию, первыми заметили китайские врачи, а потом подтвердили американцы и израильтяне», – отметил Лазебник.
По словам эксперта, избыток ферритина провоцирует «цитокиновый шторм» (или гиперцитокинемию), который в некоторых случаях становится причиной внезапной смерти пациентов.
Ранее китайские ученые объяснили затемнение в легких у пораженных коронавирусом в легкой форме.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет