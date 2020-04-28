Определен механизм поражения легких при коронавирусе

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28.04.2020, 9:08, Новости дня

Исследования подтверждают, что коронавирусная инфекция не вызывает пневмонию, сообщил вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) профессор Леонид Лазебник.

По его мнению, это и объясняет тот факт, что при COVID-19 не помогают антибиотики, а применение аппаратов искусственной вентиляции легких не дает результатов, передают «Аргументы и факты». 

Лазебник отметил, что причина опасных осложнений при коронавирусе – избыток железа в организме заболевших.

Профессор заявил, что коронавирус способен повреждать ген гемоглобина, это – в свою очередь – приводит к блокировке атома железа. В результате образуется переизбыток железа, и в какой-то момент наступает кислородное голодание.

«То, что изменения в легких, которые возникают при коронавирусе, не похожи на пневмонию, первыми заметили китайские врачи, а потом подтвердили американцы и израильтяне», – отметил Лазебник.

По словам эксперта, избыток ферритина провоцирует «цитокиновый шторм» (или гиперцитокинемию), который в некоторых случаях становится причиной внезапной смерти пациентов.

Ранее китайские ученые объяснили затемнение в легких у пораженных коронавирусом в легкой форме.



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