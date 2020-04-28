Продажи антисептиков резко упали в России
28.04.2020, 9:08, Новости дня
В период с 30 марта по 5 апреля в РФ значительно сократились продажи антисептиков, следует из данных компании «Такском».
За эту неделю продажи снизились на 62% по сравнению с первой недели марта. С начала апреля также упали продажи санитайзеров для рук – на 58% по сравнению с началом марта, сообщает RT.
В апреле средняя цена антисептика составила 493 рубля (больше аналогичного периода в 2019 году на 23% ), санитайзера – 274 рубля (в полтора раза больше аналогичного период в 2019 году).
Специалисты «Такском» проанализировали более 18 млрд кассовых чеков.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Москве синтезировали противовирусный препарат длительного действия для обработки индивидуальных средств защиты и поверхностей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет