 

Продажи антисептиков резко упали в России

28.04.2020, 9:08, Новости дня

В период с 30 марта по 5 апреля в РФ значительно сократились продажи антисептиков, следует из данных компании «Такском».

За эту неделю продажи снизились на 62% по сравнению с первой недели марта. С начала апреля также упали продажи санитайзеров для рук – на 58% по сравнению с началом марта, сообщает RT.

В апреле средняя цена антисептика составила 493 рубля (больше аналогичного периода в 2019 году на 23% ), санитайзера – 274 рубля (в полтора раза больше аналогичного период в 2019 году).

Специалисты «Такском» проанализировали более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Москве синтезировали противовирусный препарат длительного действия для обработки индивидуальных средств защиты и поверхностей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Samsung запатентовала безрамочный экран как у Huawei

20.04 / В Закарпатье произошло два землетрясения

27.03 / Blablacar остановил работу в России

07.04 / Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у двоих забайкальцев

14.04 / “Мы должны сделать Трампа президентом на один срок”. Сандерс поддержал Байдена на предстоящих выборах

22.04 / “Масок мы не носим”. В Новосибирской области ученики возвращаются в школы, потому что дома плохой интернет и нет компьютеров

04.04 / Медики, полицейские, металлурги: кто поддержал флешмоб #оставайтесьдома

12.04 / Российский авторынок в марте поднялся на третье место в Европе

10.04 / Страны ОПЕК+ завершили 10-часовые переговоры без соглашения по нефти

28.03 / Передвижение по РФ могут временно ограничить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска