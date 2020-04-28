 

К Земле приближается потенциально опасный астероид в «маске»

28.04.2020, 8:53, Разное

К Земле приблизится потенциально опасный астероид 1998 OR2, диаметр которого составляет полтора километра. У объекта имеется «защитная маска» – сформированные холмы и скалы.
Астероид открыли в 1998 году, и он время от времени приближается к обители человечества. Подойдет к орбите Земли он 29 апреля в 12:56, но на безопасную дистанцию – почти 6,2 миллиона километров. Астрономы, которые работают в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, сфотографировали космический объект во время его полета.

По словам специалистов, для науки немалый интерес представляют незначительного размера особенности астероида – хребты и холмы. Сравнивая текущую ситуацию с коронавирусом нового типа с такой внешностью космического камня, эксперты пошутили, что он тоже позаботился о маске для защиты от пандемии. Сотрудники обсерватории изучают подобные внеземные объекты, которые могут приближаться к планете, применяя собственные данные в целях моделирования траекторий потенциально опасных космических тел.

Астероид 29 апреля пролетит на безопасном расстоянии от Земли, но в следующий раз оно заметно уменьшится, в связи с чем человечеству необходимо придумать механизм, который поспособствует ликвидации таких угроз. В частности, к 2079 году 1998 OR2 будет уже в 3,5 раза ближе к Земле, нежели в нынешнем году, поэтому людям крайне важно знать его траекторию полета.



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