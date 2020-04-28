Названы выходные дни на майские праздники 2020 года

28.04.2020, 8:43, Разное

В 2020 году наступят самые продолжительные праздники, которые люди могут провести дома из-за пандемии коронавируса. Предположительно, граждане РФ станут отдыхать не менее восьми дней в мае.

В последнем месяце весны жители страны проводят дома несколько дней в связи с праздниками Весны, Труда и Дня Победы. Благодаря переносам январских выходных и календарных уик-энд продлится больше двух дней. Первый период выходных планируется с 1 мая по 5 мая включительно: первое число месяца является праздником Труда, 2 и 3 мая – суббота и воскресенье, а 4 и 5 мая люди освобождены от выполнения трудовых обязанностей в связи с переносом нерабочих дней с 4 и 5 января. Второй период приходится на 9-11 мая.

В Кремле не принимали официальных решений по поводу отмены майских торжеств. При объявлении главой российского государства нерабочего времени представители власти сообщили, что дополнительные выходные из-за пандемии коронавируса не спровоцируют уменьшение праздников. Руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила ранее, что сейчас в РФ отсутствуют какие-либо предпосылки по оглашения рабочими днями праздники в мае.