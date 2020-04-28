Доктор Мясников: Новые эпидемии убьют 30% людей

28.04.2020, 8:50, Разное

“Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35%. При этом самым опасным местом, где велики шансы заразиться – являются больницы”, – цитирует медика РИА Новости. Сегодняшнюю же ситуацию доктор назвал шансом подготовиться к новым, более тяжелым испытаниям.

Кто он – доктор Александр Мясников, в последнее время выбравший для себя амплуа нового Нострадамуса и Ванги в одном лице? Почему новая эпидемия убьет 30-35% людей, а не 44% или 68%? В 2025 или 2099 году?

Александр Мясников (1953г), главный врач московской больницы №71, в середине апреля был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Сам он из известной врачебной семьи: представители этой семьи являются медиками аж с XIX века, а городе Красный Холм Тверской области существует их семейный музей.

Дедушка Александра Мясников, в честь которого он назван, – Александ Мясникова (1899—1965), председатель Всероссийского общества терапевтов. В Москве есть Институт клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова. Мать и отец тоже были врачами.

Наш Александр Мясников еще в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. Затем он становится врачом “загранки”– врачом в Анголе (с 1983 по 1989г). Поработав какое-то время в Москве, он в 1993—1996 годах работал врачом Посольства России во Франции. С 1996 года он уже в США, где окончил ординатуру. Это кстати является большим достижением, как врача, все кто понимают как устроена медицинское образование в США, знают, что получить диплом врача в США непросто.

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Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) 31 Мар 2020 в 10:19 PDT

После того как “бандитские 90-е” прошли Александр Мясников возвращается в Россию: здесь заработать можно больше, чем в Соединенных Штатах. С 2000 года Мясников уже в Москве: он стал работать здесь главным врачом Американского медицинского центра, затем главным врачом организованной им Американской клиники.

Тогда же начинается его карьера шоумена и медицинского журналиста на российских радио и теле каналах. Он пробует себя в качестве телеведущего, в программе “Врача вызывали?” на ТВЦ, ведет медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьёва “Полный контакт”, в 2012 – 2013 год был ведущим программы о здоровье “Скажите, доктор!” (телеканал “Раз ТВ”), делает программы для телеканала “Россия-1” по медицинской тематике.

С одной стороны понятно: сейчас, когда вся информационная повестка крутится вокруг COVID-19, все с упорством которому может позавидовать любой работодатель, ищут у себя симптомы коронавируса, а потом лечат его чесноком и имбирем, телеканалам не хватает медицинских экспертов и Александра Мясников теперь можно встретить утром на всех каналах одновременно. Как говорил Шарик в мультфильме “Простоквашино”: “Вашу маму и там и тут показывают… До чего техника дошла”.

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Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) 21 Мар 2020 в 10:46 PDT

С другой стороны, телезрителю не хотелось бы слушать “смертельные” прогнозы, сродни тем, которые дают цыганские гадалки в переходе. Не случайно наш известный актер Станислав Садальский обвини Мясников в “балабольстве”: “Знаю действительно выдающихся врачей По телевизору они не выступают вся жизнь у них – операции, научная работа. Мясников же всё больше становится похожим на Елену Малышеву, носится по телеканалам, бубнит про глубоко пожилой возраст и, как гадалка, дает неправильные предсказания”.