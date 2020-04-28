Венедиктова об акции протеста под ее домом: Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия

28.04.2020, 8:31, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отреагировала на акцию активистов инициативы “Кто заказал Катю Гандзюк?” у ее дома вечером 27 апреля. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочницу, не пугают пенсионеров … Правозащитники – это совсем о другом. Орган досудебного расследования, реформированная прокуратура и реформированный суд – это не то. Два года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами – это не то, есть только собственное видение как должно быть, но это также неточно. 55 томов дела – не интересует. Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия”, – заявила генпрокурор.

Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів …… Posted by Irina Venediktova on Esmaspäev, 27. aprill 2020

27 апреля о передаче дела Гандзюк в суд сообщила Служба безопасности Украины. После этого активисты провели акции у Офиса президента и у дома Венедиктовой. Протестующие требовали уволить генпрокурора, которая, по их мнению, развалила дело об убийстве Гандзюк, и продлить сроки следствия. Активисты заявили, что в суд дело было передано без показаний одного из ключевых фигурантов – Алексея Левина.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают, что Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе, он отрицает свою причастность к преступлению.