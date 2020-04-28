Сутки на Донбассе. Девять обстрелов боевиков, ранены двое украинских военных

28.04.2020, 8:31, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований применили против ООС запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели огонь по защитникам Марьинки и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – у Катериновки, Крымского, Пивденного, Травневого.

“Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе ООС и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Крымского. Потерь в рядах украинских военных нет.

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.