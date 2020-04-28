 

Брэд Питт в образе главного вирусолога США высмеял заявления Трампа о коронавирусе

28.04.2020, 8:30, Разное

Брэд Питт появился перед зрителями развлекательного шоу Saturday Night Live в необычном образе. Голливудский актер, перевоплотившись в ученого- вирусолога из США Энтони Фаучи, с иронией прокомментировал слова Дональда Трампа о коронавирусной угрозе.
Знаменитость напомнил заявление президента США, что эпидемия COVID-19 «исчезнет словно чудо». Питт-«инфекционист» отметил, такое убеждение лидера страны не должно являться планом «А», поскольку даже Чесли Салленбергер пилот, совершивший экстренную посадку на воды Гудзона, изначально планировал успешно добраться до аэропорта.

С иронией «Энтони Фаучи» отозвался об обещаниях Трампа «относительно скоро» представить миру вакцину от COVID-19. В масштабах истории Земли, как высказался Питт, лекарство действительно может появиться быстро. С другой стороны, если сказать другу, что придешь на встречу «относительно скоро», а произойдет это примерно через 1,5 года, приятель разозлится тоже «относительно».

Ролик с шутками перевоплотившегося в вирусолога Питта обнародован YouTube-канале программы. Юмор актера высоко оценили интернет-пользователи, поблагодарив звезду за то, что в это непростое время дарит хорошее настроение.



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