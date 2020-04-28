Границы РФ решили оборудовать тепловизорами

28.04.2020, 8:30, Новости дня

ФГКУ Росгранстрой заключил контракт с АО «Росэлектроника» (входит в холдинг «Ростех») на поставку тепловизоров для пунктов пропуска через государственную границу РФ в разных регионах страны на сумму 599,2 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Предмет контракта: поставка тепловизионного оборудования (с учетом доставки, монтажа, подключения, проведения пусконаладочных работ и инструктажа сотрудников Роспотребнадзора по эксплуатации поставленного тепловизионного оборудования) в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что тепловизоры предназначены для выявления повышенной температуры у людей, что необходимо «для обеспечения необходимых мер санитарно-карантинного контроля».

Согласно материалам, в рамках договора ожидается поставка 105 стационарных тепловизоров Пергамед-Барьер (по цене 3,8 млнрублей) и 140 переносных тепловизоров Testo 890-2ATC (1,43 млн рублей за комплект). Оборудование поставят в пункты пропуска в различных регионах России.

Контракт на сумму 599,2 млн рублей заключен, находится на исполнении. Срок поставки – не позднее 15 декабря 2020 года.

Напомним, в субботу в «Росэлектронике» рассказали, что российские войска в 2021 году начнут получать носимые тепловизоры «Сыч» для инженерной разведки позиций противника.