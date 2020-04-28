Вильфанд оценил влияние грядущей жары на ситуацию с коронавирусом
28.04.2020, 8:30, Новости дня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса нет.
Вильфанд заявил, что было исследование, которое показало – «коронавирус погибает при температуре в 90 градусов». Высказывалось и предположение о том, что «чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает», а при сухом воздухе вирус «более живучий», передает «Российская газета».
Однако все это – «лишь научные гипотезы, дискуссии». Более изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье, но коронавирус может повести себя по-другому.
«Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется», – отметил синоптик.
Ранее Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. Также глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным спрогнозировал наступающее лето как самое жаркое за всю историю.
При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ситуация с коронавирусом, скорее всего, повлияет на температурный режим, в связи с чем прогнозы научного руководителя Гидрометцентра могут не оправдаться.
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