 

Неожиданно стартовали предзаказы на не анонсированный Meizu 17

28.04.2020, 8:30, Разное

В Сети неожиданно для многих поклонников бренда стартовали предварительные заказы на ещё пока не анонсированный смартфон Meizu 17. Дата официальной презентации устройства ожидается только 8 мая.
Больше недели остаётся до назначенного времени презентации фирменного Meizu 17, а в компании уже сейчас решили порадовать первых покупателей не только возможностью предзаказать телефон, но и получить за это подарки. Пока не уточняется, сколько именно клиентов получат дополнительные модули. Отмечается, что при оформлении заказа на Meizu 17 в фирменных магазинах, будущий владелец смартфона может рассчитывать на 18-месячную гарантию, эксклюзивный цифровой контент, адаптер-переходник Meizu Hi-Fi DAC Headphone c ЦАП.

В плане технических характеристик Meizu 17 мало чем отличается от других флагманских устройств. У него имеется довольно производительный процессор Snapdragon, работающий в паре с быстрой ОЗУ LPDDR5. Подтверждена возможность скоростной зарядки, поддержка Wi-Fi 6 и наличие NFC. Основная камера Meizu 17 имеет четыре модуля, где главный обладает матрицей 64 Мп.



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