 

Министр: Ким Чен Ын работает в обычном режиме

28.04.2020, 8:25, Новости дня

Лидер КНДР Ким Чен Ын выполняет государственные дела в обычном режиме. Об этом заявил заявил министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль, выступая на парламентской сессии Национального собрания Южной Кореи.

В свою очередь, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что  "никаких необычных признаков внутри Северной Кореи" нет. По ее мнению, Пхеньян сосредоточился на предотвращении распространения COVID-19. На это указывают сообщения о закладке фундамента новой больницы в столице и расширении бюджета страны на здравоохранение.

Ранее северокорейские СМИ сообщали, Ким отправлял дипломатические письма и передавал подарки почетным гражданам. При этом новые фотографии лидера КНДР не публикуются. Последний раз он появлялся на публике 11 апреля, сообщает "Интерфакс".

25 апреля распространились слухи о болезни и даже смерти Ким Чен Ына в результате перенесенной им операции на сердце. В Северной Корее эти слухи опровергают, называя их "ложной и злонамеренной информацией".



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