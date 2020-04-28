 

Безработица в Японии выросла до максимума за год на фоне пандемии

28.04.2020, 8:25, Новости дня

Безработица в Японии в марте повысилась до самого высокого уровня за год, в то время как доступность рабочих мест упала до более чем трехлетнего минимума, поскольку вспышка коронавируса и меры по ее сдерживанию ослабили рынок труда.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте вырос до 2,5% с 2,4% в феврале.

Соотношение числа вакансий и соискателей сократилось с 1,45 до 1,39, достигнув минимума за три с половиной года. Это означает, что на 100 соискателей работы приходилось 139 открытых вакансий.

С учетом сезонных колебаний число безработных в марте увеличилось на 60 тысяч, или на 3,6%, по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,72 миллиона человек.

На показатели занятости, скорее всего, повлияет объявление правительством 7 апреля чрезвычайного положения в Токио и шести других префектурах, которое впоследствии было распространено на всю страну.

Чтобы смягчить экономические последствия пандемии, Банк Японии в понедельник анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Все москвичи с ОРВИ и их родственники будут сидеть две недели на карантине: их приравняли к инфицированным коронавирусом

21.04 / Минфин США предоставил 2,9 млрд долл. финансовой помощи авиалиниям

09.04 / В Кыргызстане проведут расследование по факту массового заражения коронавирусом врачей

26.03 / США настояли на упоминании «китайского происхождения» COVID-19 в документе ООН

13.04 / Сотовые операторы сообщили об исходе пользователей из Москвы

11.04 / Летальность в Украине от COVID-19 составляет 2,9% – Ляшко

16.04 / Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам

26.04 / От COVID-19 умер епископ РПЦ. Он вел службу для пожилых прихожан в Вербное воскресенье

29.03 / Патриарх Кирилл призвал россиян не валять дурака

17.04 / Кремль зафиксировал проблемы с мерами поддержки бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска