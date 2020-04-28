СМИ: Трамп проигнорировал предупреждения спецслужб об опасности COVID-19 для США

28.04.2020, 8:16, Новости дня

Американские спецслужбы в январе и феврале более 10 раз предоставляли президенту США Дональду Трампа информацию об опасности новой коронавирусной инфекции, но американский лидер, вероятно, не воспринял предупреждения всерьез, информирует Washington Post.

По словам чиновников, ежедневные сводки от разведывательного сообщества для Трампа содержали предупреждения о распространении коронавируса в США, а также утверждения о том, что Пекин якобы скрывает масштаб распространения вируса и число погибших от него, передает «Интерфакс».

Однако, по словам источников, американский лидер, вероятно, не воспринял эти предупреждения всерьез. В частности, Трамп до конца февраля отказывался сформировать целевую группу Белого дома по коронавирусу. Кроме того, источники отмечают, что заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер призывал прекратить авиасообщение с Европой еще в феврале, но Трамп пошел на такие меры только в марте.

Ранее СМИ сообщили, что разведка США якобы предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре. Такая же информация якобы поступала руководству Израиля и союзникам США по Североатлантическому альянсу. Однако Трамп опроверг эти сообщения.

Тем временем число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 1 млн человек.

В середине апреля Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.