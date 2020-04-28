Названы смартфоны Xiaomi и Redmi с новой опцией Super Wallpap в MIUI 12

28.04.2020, 8:09, Разное

Фирменная оболочка компании Xiaomi MIUI 12 порадовала потребителей опцией Super Wallpaper. В Сети появился список смартфонов бренда, которые оснащены этой функцией.

Нововведение сразу привлекло к себе внимание многочисленных потребителей, при этом оно будет доступно не на всех смартфонах корпорации из Китая, которые станут функционировать с оболочкой MIUI 12. На официальном портале фирменной прошивки авторы перечислили несколько модификаций: Mi 10 Pro, Redmi K20 Pro, Mi 9 Pro 5G, Mi Mix 3, Mi 8 Explorer Edition и другие смартфоны.

В настоящий момент MIUI 12 доступна лишь в рамках закрытого бета-теста в китайской версии, стабильная появится не раньше лета. Обновления для девайсов Redmi и Xiaomi будут выпускать в ряд этапов. Базирующаяся на операционной системе Android 10 оболочка получила измененный интерфейс с выводом анимации на новый уровень. Разработчикам также удалось повысить безопасность, модернизировать темную тему и фирменные программы.