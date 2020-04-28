В КНР начались продажи Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE
28.04.2020, 8:09, Разное
На рынке Китая стартовали продажи новых смартфонов Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE. Начальная стоимость моделей не превышает 339 долларов США.
Смартфон Huawei Nova 7 получил от разработчиков OLED-дисплей на 6,53 дюйма с фронтальной одинарной камерой на 32 Мп и основную упрощенную камеру с четырьмя датчиками и трехкратным оптическим зумом. Мобильный аппарат Nova 7 Pro сконструирован на платформе Kirin 985, также имеет 6,57-дюймовый OLED-экран с внедренным сканером отпечатков пальцев и сдвоенной фронтальной камерой на 32+8 Мп. Младшая версия Huawei Nova 7 Pro обладает IPS-дисплеем на 6,5 дюйма, сканером отпечатков пальцев, который авторы проекта разместили в боковой грани. Также отмечается присутствие процессора Kirin 820, селфи-камеры на 16 Мп, четверной камеры без телеобъектива, вместо которого установлен датчик на 2 Мп для измерения глубины сцены.
Смартфон Huawei Nova 7 SE обойдется потребителям в 339 или 395 американских долларов за 8/128 и 8/256 Гб соответственно. За Nova 7 в торговой точке покупателю придется выложить 423 доллара за модификацию с 8/128 Гб и 480 долларов за 8/256 Гб. Аппарат с 8/128 Гб обойдется в 522 доллара, и 579 долларов нужно отдать за версию с 8/256 Гб.
Ранее сообщалось о проводимой китайской компанией акции, в рамках которой на российском рынке можно приобрести прошлогодние флагманские смартфоны со скидкой до 15 000 рублей. Именно на такую экономию могут рассчитывать юзеры, если решатся обзавестись гаджетом Mate 30 Pro.
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