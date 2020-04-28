Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах

28.04.2020, 8:08, Новости дня

Специалисты Роскачества проверили чипсы 16 торговых марок и обнаружили в некоторых из них кадмий, мышьяк и пестициды, говорится в сообщении организации.

«Исследование выявило потенциально опасные вещества в картофельных и свекольных чипсах: речь идет о кадмии и мышьяке», – сообщается на сайте Роскачества.

Испытания продукта прошли по 54 показателям качества и безопасности. Всего специалисты изучили чипсы 16 торговых марок: картофельные со вкусом сыра, зерновые и овощные.

Проверку Роскачества прошли картофельные чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lays, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные Naturals с пармезаном (Lorenz), мегачипсы картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos), свекольные (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»).

Выяснилось, что в продукции четырех торговых марок добавлен кадмий, еще в одном товаре эксперты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие акриламида – канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке, – показала его избыточное количество в одном продукте.

Кроме того, чипсы были проверены на содержание 420 видов пестицидов. По итогам проверки остаточные следы пестицида хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда – в двух, пропамокарба – в двух, пиримифос-метила – также в двух.

Ни в одном из исследованных образцов не выявлено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней. Но все же было обнаружено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в картофельных чипсах Kracks.

«Положительный момент – органолептика. Все чипсы оказались со вкусом и запахом, свойственными данному виду продукции, все – хрустящие», – отмечают в Роскачестве.

Ранее эксперты Роскачества проверили творожную массу и обнаружили в продукции нескольких торговых марок бактерии кишечной палочки и плесень.