В РФ может начаться обязательная платная регистрация смартфонов

28.04.2020, 7:53, Новости дня

Платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с РФ с 1 июля 2021 года, следует из доработанного законопроекта группы членов Совета федерации.

Как пишет «Коммерсант», проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего может быть внесен в Госдуму. Документ обсуждается с января 2019 года, предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть, в том числе, и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.

Новая версия предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии устанавливалось ограничение не более 100 рублей.

Однако ряд требований смягчены: устройства, которые будут использоваться в РФ на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно. Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.

С 1 января 2024 года они смогут начать блокировать также потерянные или украденные устройства.

Закрепить понятие IMEI в законодательстве предлагает и Минкомсвязь в законопроекте о дистанционной продаже сим-карт. Министерство хочет наделить абонентов правом вносить номер при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит в случае потери или кражи телефона подтвердить факт владения им и заблокировать связь на устройстве.

Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС). Тестировать обмен данными с ЦНИИС «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 начали еще в ноябре 2019 года.

Производители и продавцы устройств в целом не против инициативы, но она эффективна в тех странах, где сделали упор на борьбу с кражей смартфонов, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других производителей) Антон Гуськов.

По его словам, поскольку мера направлена на поддержание правопорядка, вводить за нее плату нельзя: правопорядок уже оплачивается из налогов. В противном случае, введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе.

Напомним, в январе 2019 года в Совете Федерации был подготовлен законопроект, который вводит в РФ обязательную регистрацию работающих в Сети мобильных устройств. Регистрировать каждое устройство будут по так называемому международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Авторы проекта – группа парламентариев, в числе которых замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова – считают, что закон поможет борьбе с кражами мобильных телефонов и «серым» импортом.