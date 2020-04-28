В МВД рассказали о влиянии коронавируса на расследование уголовных дел
28.04.2020, 7:48, Новости дня
Уголовные расследования в РФ из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не останавливались, сообщили в МВД России.
«Уголовно-процессуальным законодательством РФ не предусмотрены какие-либо исключения для производства следственных и процессуальных действий в условиях пандемии и связанных с нею ограничительных мер, поэтому их проведение не приостанавливалось. Вместе с тем из-за высокой опасности новой коронавирусной инфекции в настоящее время планируются и проводятся максимально необходимые и не терпящие отлагательства следственные и процессуальные действия, а также следственные действия, не создающие опасности заражения коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.
В ведомстве пояснили, что сейчас работа следователей организована с учетом соблюдения требований федеральных законов и нормативных правовых актов, изданных в рамках противодействия распространению коронавируса.
В частности, посетителям и сотрудникам при входе в здания, учреждения и организации МВД РФ измеряют температуру, проводится регулярная дезинфекция и проветривание помещений.
Посетители и сотрудники МВД используют маски и одноразовые перчатки. Всем рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 м в служебных кабинетах, а также помещениях ИБС и СИЗО.
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