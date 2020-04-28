Репортаж из больницы в Бергамо, над которой Россия подняла свой флаг

28.04.2020, 7:46, Разное

Русские, кубинские и китайские врачи пришли. Немецкие и французские – нет

Anna Bonalume Mon 27 Apr 2020

Русских узнают сразу, потому что у них свои, отличные от других костюмы индивидуальной защиты – белые с синими полосами. Photograph: Anna Bonalume

В обширном торгово-выставочном комплексе,расположенном в пригороде Бергамо, итальянском городе, наиболее пострадавшем от коронавируса, сейчас развернут полевой госпиталь. Вместо павильонов и стендов поставлены 142 кровати, 38 из них, на сегодняшний день, заняты.

В красной зоне больницы, где проходят лечение самые тяжелые больные, почти столько же российского медицинского персонала, сколько пациентов: 32 военных врача и медсестры и восемь переводчиков, присланных Москвой в неоднозначном жесте помощи.

Чтобы получить доступ в отделение интенсивной терапии надо пройти сложный процесс: необходимо одеть два слоя защитного снаряжения: сначала белый больничный халат, а затем одноразовый хирургический костюм, пластиковые сандалии, перчатки, прозрачные очки, прозрачную маску как у сварщика, все это несколько раз продезинфицированное спиртово-водным гелем. Но даже и тогда трудно чувствовать себя на 100% защищенным от вируса, который растерзал город и окружающий его регион, убив тысячи людей в течение нескольких недель.

Медицинские работники- добровольцы из итальянской неправительственной организации, которые работали над эпидемией лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне, и медицинские бригады из больницы Бергамо «Папа Джованни XXIII», которые приняли на себя основную тяжесть первой разрушительной фазы вспышки в этом регионе, составили персонал полевого госпиталя. Но русских узнают сразу, потому что они привезли свои собственные уникальные СИЗ; белые костюмы с голубыми полосками.

Русские также принесли собственный логотип: два сердца, одно в цветах российского флага, другое в цветах итальянского, соединенные словами: «Из России с любовью». Плакат с логотипом прикреплен на стене полевого госпиталя.

Разногласия в Италии, связанные с российским присутствием, которое, как предложила газета La Stampa, были прикрытием для операции по сбору разведданных и которое , как полагают другие, направлено либо на то, чтобы заставить ЕС отменить санкции, либо на пиар-акцию, чтобы использовать в своих целях отсутствие единства ЕС , это не то, что российские врачи хотят обсуждать.

Подполковник Александр Юманов. Photograph: Anna Bonalume

Подполковник Александр Юманов, глава российской медицинской бригады, говорит: «Мы не хотим вмешиваться в эту политическую полемику, мы врачи, которые делают свою работу. В РФ существует традиция, что если кто-то просит нас о помощи, мы должны им ее оказать».

«Мы прибыли полностью экипированными, наши медицинские и сестринские бригады были готовы к работе с первого дня, так как у нас было восемь аппаратов ИВЛ. Мы привезли в Италию еще 45 аппаратов, а также защитные костюмы, маски, системы индивидуальной защиты и тестовые наборы».

Куда были отправлены тесты? «Мы предложили Италии отдать их Бергамо, но мы не знаем, где они оказались».

Когда они планируют вернуться в Россию? «Эти сроки не определены, на данный момент мы пытаемся проявить себя как можно лучше», – говорит Александр Волосатов, заместитель руководителя по связям со СМИ Министерства обороны России, который сопровождает Юманова на протяжении всей поездки.

Вы ждете когда все будут вылечены? «Мы ждем стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорит Волосатов.

До сих пор неясно, как произошло это привлечение русских. Политик из пророссийской партии Lega утверждает, что он выступил посредником в подключении через крайне правую партию Германии AfD. Полковник говорит, что это было двустороннее соглашение между премьер-министром Италии Джузеппе Конте и российским президентом Владимиром Путиным. «Отношения с Италией всегда были хорошими», – говорит он.

Оливьеро Валоти, директор службы здравоохранения этой временной больницы, признает, что на ранних этапах он был обеспокоен российским присутствием с медицинской точки зрения. «Нас беспокоили вопросы языкового барьера, а также проблемы культуры. На самом деле я должен сказать, что они оказались очень эффективными. Они идеально согласуются с нашим подходом, как с терапевтической точки зрения, так и с точки зрения клинического ведения пациентов».

Пройдя через широкий коридор, который разделяет различные секции больницы, Валоти, анестезиолог, восхищенно рассказывает об аппаратах ИВЛ, прилетевших из Москвы на российских грузовых самолетах: «Все оборудование здесь – это респираторы, предоставленные российским контингентом. Это респираторы, которых нет на западе. Мы оценили и использовали их, они высочайшего качества. Они чрезвычайно полезны в интенсивной терапии ».

Гидо Маринони, президент ордена врачей Бергамо, сопоставляет оперативное вступление в дело россиян с солидарностью стран ЕС. «Российские военные врачи работают в [полевом] госпитале. Пришли албанцы, кубинцы, китайские врачи. Немцы не пришли, французы и жители США не пришли. Это заставляет задуматься. Это не так, как если бы в Китае и РФ не было коронавируса»

Фактически, 44 тяжело больных пациента были переброшены по воздуху немецкими военными из Бергамо в больницы с резервными возможностями в Северном Рейне, Вестфалии и Саксонии, хотя перевод пациентов начался уже после прибытия русских. Германия также снабжала Италию аппаратами ИВЛ, в то время как, по меньшей мере, восемь других правительств ЕС предоставили защитное снаряжение.

Основными пациентами полевого госпиталя являются мужчины, много пожилых, но есть и до тридцати.

Мауро Полени, 27-летний техник из Паладины, был переведен сюда 11 апреля. «В начале это было немного странно. Я думал, что будет трудно общаться с [русскими], но переводчики хорошие. Они быстро вмешались, когда у меня поднялась температура до 40 градусов».

Уровни заболеваемости инфекционными заболеваниями и госпитализации в Бергамо в настоящее время снижаются, и молодежь города готовится вернуться к обычной жизни и работе после того, как 4 мая будет снята блокировка. Но травмированные потерями в городе и деревнях, разбросанных по окружающим город долинам (официально провинция с миллионным населением потеряла 2700 человек, но реальное число жертв приближается к 5000), многие пожилые люди по-прежнему опасаются продолжения вспышки.

Д-р Maринони выражает аналогичную обеспокоенность по поводу возобновления работы, как раньше: «Если мы не обеспечим, чтобы постепенное возвращение сопровождалось контролем над инфекционным потенциалом людей возвращающихся к работе, мы подвергнем себя драматической опасности повторного взлета заболеваемости».