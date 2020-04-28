Мнение: О сюрпризах по снятию самоизоляции–недокарантина

28.04.2020, 7:39, Разное

На фоне сообщений из Европы, Америки, Азии о начавшемся снятии коронавирусных ограничений, во многих странах весьма робких, начинаются волнения и в России. Люди банально устали сидеть дома без дела, без денег, без цели, без смысла. Не перегрузить чрезмерно оптимизированную систему здравоохранения – звучит благородно, однако кушать хочется всё равно. И если всевозможные пропуска, изоляции, полумеры продлятся дольше, чем до конца майских праздников, народ сильно возмутится, как показывают опросы социологов.

Тем более, что и показатели заболеваемости не шокируют.

Думаете, власти всего этого не понимают? Ан, нет. Не только понимают, но и готовятся. А также готовят сюрпризы.

Федеральная служба войск национальной гвардии разместила крупный заказ на покупку ручных гранат. Как следует из документации на сайте госзакупок, тендер на приобретение 57,5 тыс.«изделий РГН индекс 7Г21» проводился в период 8-22 апреля. Общая сумма контракта составляла 166,7 млн руб. с оплатой из средств гособоронзаказа федерального бюджета. Согласно условиям, изделия следовало доставить в войсковую часть 3187 в городе Балашиха-15 в Московской области.

Для сведения, «изделие индекс 7Г21» – это наступательные противопехотные осколочные ручные гранаты ударно-дистанционного действия. Бог весть зачем они органам охраны правопорядка.

К счастью, на аукцион была подана единственная заявка от АО «Сигнал», в связи с чем он был признан не состоявшимся. Впрочем, это ещё не всё. Буквально вчера, т.е. в понедельник, 27 апреля, Росгвардия начала тендер на закупку 350 электрошокеров ЭШУ СН «ШТОРМ» на общую сумму 3,167 млн руб. Срок подачи заявок – 15 мая.

Иными словами, к силовому противостоянию с народом Yвласть усиленно готовится. Образно говоря, точит штыки. Но вот усидит ли на них, в случае чего?