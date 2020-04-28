 

Доктор Комаровский назвал основного «убийцу» вирусов в организме человека

28.04.2020, 7:30, Разное

В период эпидемии коронавируса нового типа люди ищут способы защиты от инфекции, рассуждая об эффективности того или иного препарата. Однако известный доктор Евгений Комаровский отмечает, организм человека способен самостоятельно противостоять многим вирусам благодаря их главному «убийце».

По словам врача, с этим отлично справляется слизистая оболочка полости носа. В слизи, вырабатываемой носоглоткой, имеются секреторные иммуноглобулины. Эти компоненты способны бороться с вирусами любого тип, тогда как антитела, выделяющиеся в организме при коронавирусной инфекции, могут убивать лишь клетки COVID-19.

Доктор Комаровский напомнил о главном правиле – важно недопускать пересыхания слизистых при насморке. Жидкие выделения из носа являются эффективным «убийцей» вирусов, а сухие – отличная среда для их размножения.

В период карантина специалист в области медицины не рекомендует регулярно проводить дезинфекцию и убирать в доме на «маниакальном уровне». Минимальный контакт с микроорганизмами делает человека уязвимым перед ними.



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