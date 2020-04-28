 

Жертвами коронавируса в Москве стали 44 человека

28.04.2020, 7:18, Разное

За сутки в Москве скончались 44 человека, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

Накануне от коронавируса умер 31 пациент. Таким образом, общее число жертв инфекции в Москве составляет 479 человек, передает телеканал “360”.

По последним данным, в России зафиксировано
87 147 случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших (45 351) находятся в Москве. Всего выздоровели 7 346 человек, умерли 794 пациента.



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