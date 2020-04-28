Посольство сообщило о подготовке возвращения российских детей из США

28.04.2020, 7:16, Новости дня

Российские школьники, как ожидается, войдут в число пассажиров вывозного рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, запланированного на вторник, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ», – передает ТАСС слова Антонова.

Он также констатировал: «Пытаемся собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США из 15 штатов. Большинству школьников предстоит делать несколько пересадок. Хотел бы подчеркнуть, что дорога до Нью-Йорка для нескольких школьников оплачивается из средств, собранных нашими дипломатами».

В заявлении подчеркивается, что сотрудники посольства «находятся в постоянном контакте с родителями несовершеннолетних».

«Делаем все от нас зависящее, чтобы подростки успели прибыть вовремя на рейс. Весомое содействие в этом оказывает общественная организация «Русская молодежь Америки», – сообщил дипломат.

«В частности, соотечественники инициативно разработали график встреч подростков в аэропортах Нью-Йорка для доставки в срок к стойке регистрации. Несколько прибывших заранее расселяют в семьях. Помогают и тем, кого американские семьи вовсе отказались транспортировать из отдаленных населенных пунктов в местные аэропорты», – рассказал Антонов.

Посол РФ отметил, что запланированным на вторник рейсом «не полностью будет решена проблема возвращения российских детей из США».

«Нам еще предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов», – добавил Антонов.

«Мы готовы и дальше оказывать помощь нуждающимся в отъезде в Россию. Разумеется, никого заставить не можем. Да этого и не надо. Родители сами должны определиться в степени защищенности их детей, если они примут решение оставить их на время пандемии в США», – сообщил дипломат.

Как сообщается на сайте нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди, вылет запланирован во вторник на 19.20 по местному времени (02.20 мск). Ожидаемое время прилета в Шереметьево в среду – 11.45 мск.

Тем временем президент общественной организации «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан подтвердил, что не менее 19 российских школьников могут вернуться в Россию из США вывозным рейсом «Аэрофлота», запланированным на вторник.

«Только сегодня (в понедельник) начинаем некоторых из них встречать, некоторых из них расселять в семьи. Завтра (во вторник) еще будем детей встречать в разных аэропортах, в разных терминалах аэропорта имени Джона Кеннеди», – сообщил Кочан.

Говоря о том, сколько всего российских школьников, по его оценкам, войдут в число пассажиров, он отметил: «По предварительным данным, 19 человек».

В пятницу посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в Россию вернулась часть школьников, которые застряли в США в рамках частных учебных программ. Тем, кто решил остаться в Штатах, помогают принимающие семьи.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США до сих пор не предоставили данные о местонахождении российских школьников.