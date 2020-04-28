 

Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 16 Гб ОЗУ

28.04.2020, 7:09, Разное

Инсайдеры обнародовали новую информацию по смартфону Xiaomi Mi Mix 4. По имеющимся сведениям, мобильный гаджет получит 16 Гб оперативной памяти.
На просторах мировой «паутины» появляется новая информация касательно очередной разработки китайской корпорации Xiaomi Mi Mix 4 Ранее данный девайс заметили в базе данных популярного тестового приложения Geekbench. Благодаря этому удалось выяснить, что разработчики оснастили аппарат однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 865+ и операционной системой Android 10. Емкость оперативной памяти составит 12 Гб.

На днях иной пользователь в китайской социальной сети Weibo опубликовал собственный комментарий касательно предстоящего смартфона. При этом на данный момент отсутствуют доказательства, в действительности ли его пост имеет отношение к новинке, или он нашел способ, чтобы вместо настоящего наименования гаджета отображалось название Xiaomi Mi Mix 4.

Вскоре в Geekbench возник девайс Beast I с 16 Гб «оперативы» это, предположительно, старшая модель обсуждаемого аппарата. Бенчмарк заявил, что данная модификация более качественная, нежели устройство с 12 Гб памяти, к тому же оно обладает чипом Snapdragon 865+.



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