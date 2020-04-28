 

Кладбища в поминальные дни посетили 13 тыс. украинцев, а не 5–7 млн, как в прошлые годы – Минрегион

28.04.2020, 7:04, Новости дня

Кладбища в поминальные дни пока что посетили 13 тыс. украинцев, в предыдущие годы это число доходило до 5–7 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса. Совещание прошло под председательством главы Украинского государства Владимира Зеленского.

“На совещании стало понятно, что украинцы очень ответственно относятся к карантину: как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 тыс. человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра составляла 5–7 млн”, – сказано в пресс-релизе.

В поминальное воскресенье и до конца текущей недели власти регионов ограничивают посещение кладбищ, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. В Киеве поминальный день перенесен на 6 июня.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.

По информации Минздрава на 27 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 9009 украинцев, из них 864 вылечились, а 220 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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