“Всеукраинская школа онлайн”. 28 апреля стартует трансляция уроков для младших классов
28.04.2020, 7:04, Новости дня
В рамках проекта “Всеукраинская школа онлайн” начнут транслировать уроки для школьников младших классов. Об этом 27 апреля сообщает Офис президента Украины.
Отмечается, что по просьбе родителей и педагогов с 28 апреля начнется трансляция уроков для школьников первых – четвертых классов. Каждый урок будет длиться 15 минут в формате теле- и онлайн-лекций.
Программа рассчитана на пять недель и включает четыре предмета: украинский язык, математику, науку и искусство.
Уроки для учеников младших классов можно будет смотреть на украинских телеканалах по вторникам и четвергам с 9.00:
первый класс – “Пиксель”;
второй класс – “UA: Первый”;
третий класс – “UA: Культура”;
четвертый класс – “ПлюсПлюс”.
Также на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины будут доступны онлайн-версии занятий.
До анонсированного расширения проект снимал уроки для учеников с пятого по 11-й классы.
Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего были закрыты все учебные учреждения. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но правительство продлило их до 11 мая.
“Наша задача как государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям”, – заявил 31 марта президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя старт “Всеукраинской школы онлайн”.
По информации Минздрава на 27 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 9009 украинцев, из них 864 вылечились, а 220 скончались.
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