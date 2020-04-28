“Всеукраинская школа онлайн”. 28 апреля стартует трансляция уроков для младших классов

28.04.2020, 7:04, Новости дня

В рамках проекта “Всеукраинская школа онлайн” начнут транслировать уроки для школьников младших классов. Об этом 27 апреля сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что по просьбе родителей и педагогов с 28 апреля начнется трансляция уроков для школьников первых – четвертых классов. Каждый урок будет длиться 15 минут в формате теле- и онлайн-лекций.

Программа рассчитана на пять недель и включает четыре предмета: украинский язык, математику, науку и искусство.

Уроки для учеников младших классов можно будет смотреть на украинских телеканалах по вторникам и четвергам с 9.00:

первый класс – “Пиксель”;

второй класс – “UA: Первый”;

третий класс – “UA: Культура”;

четвертый класс – “ПлюсПлюс”.

Также на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины будут доступны онлайн-версии занятий.

До анонсированного расширения проект снимал уроки для учеников с пятого по 11-й классы.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего были закрыты все учебные учреждения. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но правительство продлило их до 11 мая.

“Наша задача как государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям”, – заявил 31 марта президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя старт “Всеукраинской школы онлайн”.

По информации Минздрава на 27 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 9009 украинцев, из них 864 вылечились, а 220 скончались.