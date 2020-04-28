Топ-10 регионов России с наибольшим размером банковских вкладов населения

28.04.2020, 7:00, Новости дня

Эксперты РИА Новости назвали регионы с наибольшими банковскими вкладами населения. Составители рейтинга отмечают, что за два года размер банковских вкладов населения РФ в целом вырос 19,6%, что составляет 5 триллионов рублей. Это означает, что в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей на банковских депозитах. Однако в разных регионах РФ ситуация существенно различается.

Ниже мы расскажем о 10 регионах с наибольшим размером банковских вкладов населения.

1. Москва

Лидером по размеру банковских вкладов стала Москва. Здесь среднедушевой объем депозитов составил 858,7 тысяч рублей, по данным на 1 марта 2020 года. Эксперты отмечают, что такой высокий показатель связан прежде всего с тем, что именно в Москве проживают на более богатые граждане нашей страны, и соответственно, в этом городе они формируют свои банковский вклады. За два года прирост вкладов составил 21.9%. Доля валютных депозитов составляет 35%.

2. Санкт-Петербург

Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург. Здесь на одного жителя города в среднем приходится 438,6 тысяч рублей на банковских депозитах. За два года прирост вкладов составил 21.4%. Доля валютных депозитов составляет 24,8%.

Как и в Москве, средний показатель в Санкт-Петербурге не совсем точно отражает реальную картину по городу, так как в Санкт-Петербурге также проживают самые богатые жители страны, что и приводит к изменению картины в сторону увеличения среднего показателя размера депозита на душу населения.

3. Магаданская область

На третьем месте оказалась Магаданская область, где среднедушевой показатель размера депозита составляет 333,3 тысячи рублей. За два года прирост вкладов составил 15%. Доля валютных депозитов в регионе составляет 8.7%.

4. ЯНАО

На четвертом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где объем депозитов на душу населения по состоянию на 1 марта 2020 года составил 283,5 тысячи рублей. Прирост вкладов за два года составил 46,2%. По этому показателю регион оказался лидером среди российских регионов. Доля валютных депозитов составляет 4.9%.

5. Камчатский край

Замыкает пятерку лидеров Камчатский край. Здесь среднедушевой показатель размера депозитов составляет 270,1 тысяч рублей. Прирост за два года составил 14%. Доля валютных вкладов – 8.4%.

6. ХМАО

Ханты-Мансийский автономный округ оказался лидером по доле валютных вкладов – 36,4%, обогнав по этому показателю даже Москву. Объем депозитов на душу населения в регионе составил 269,7 тысяч рублей. Прирост за два года – 10.8%.

7. Сахалинская область

Седьмое место занимает Сахалинская область со среднедушевым показателем размера депозитов 265,3 тысяч рублей. Прирост депозитов за два года составил 14.5%. Доля валютных депозитов – 10.3%.

8. Чукотский АО

Чукотский АО также оказался в лидерах – объем депозитов на душу населения в регионе составил 249,1 тысяч рублей. Прирост за два года составил 14.2%. Доля валютных депозитов – 3%, это один из самых низких показателей по России.

9. Мурманская область

На девятом месте оказалась Мурманская область с показателем объема депозитов на душу населения в 239,3 тысяч рублей. Прирост за два года составил 12.6%, а доля валютных депозитов – 8.1%.

10. Московская область

Замыкает десятку лидеров Московская область. Средний показатель объема депозитов на душу населения по состоянию на 1 марта 2020 года здесь составил 224,6 тысяч рублей. Прирост за два года – 21.9%, этот показатель такой же, как в Москве. Доля валютных депозитов составила 11.4%.