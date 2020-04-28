Таймырские оленеводы готовятся к летнему сезону

28.04.2020, 7:00, Новости дня

У оленеводов Таймыра началась подготовка к летовке. Караваны тундровиков отправились в поселки полуострова для закупки продуктов питания на летний период. Готовы ли магазины Заполярья к наплыву оптовых покупателей, и из чего состоит корзина кочевника?

Вадим Яр — потомственный оленевод. Вермишель, сахар, картошка, чай, первой необходимости продукты. — На сколько хватит? — До середины лета. — Мало? – Ну, у меня сейчас финансовые трудности.

Эта продовольственная корзина тянет всего на 20 тысяч рублей — очень мало по местным меркам. Вадим Войторович специально приехал в Носок затариться на летовку — так называется выпас оленей в теплое время года. Кочевник погонит свое двухсотголовое стадо поближе к Карскому морю, там прохладнее и меньше гнуса. В семье Яров 6 человек. Сейчас им главное дотянуть до июня, а там начнется заготовка и продажа пантов.

Сейчас оленеводы берут все, что долго хранится: доширак, масло и чай коробками, муку, сахар и крупу мешками, сладости детям, обязательно специи. К нашествию оптовых покупателей из тундры местные продавцы приготовились заранее. Светлана работает в торговле на полуострове 40 лет. Знает все предпочтения оленеводов в округе: кто любит гречку или рис, горчицу или кетчуп.

"Могут за раз и на 120 тысяч и на 80 тысяч закупиться. Сейчас они скупились, могут еще через две недели подъехать. Они берут на все лето — до самого октября", — поясняет Светлана Демченко, заведующая продовольственным магазином.

Скоро вскроются десятки рек и озер в носковской тундре, по бездорожью в поселок на снегоходах или оленьих упряжках уже не доберешься. Только когда Заполярье вновь покроется льдом и снегом.

В Носке 5 магазинов. Этот один из самых больших. Основной запас здесь делают осенью. Только муки закупают более 30 тонн. На День оленевода сюда съезжаются сотни кочевников. В этом году праздник отменили, но тундровики все равно приедут, чтобы закупиться на летовку и буквально через пару недель эти склады заметно опустеют.

Бизнес осваивает тундру не первый день, в магазине уверяют — массовые закупки никак не отразятся на продовольственной обеспеченности населения самого поселка — дефицита в Носке не будет.