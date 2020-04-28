Завод “Севмаш” проходит модернизацию

28.04.2020, 7:00, Новости дня

В одном из цехов производственного объединения "Севмаш" провели замену оборудования. Современные аппараты помогают автоматизировать процесс. Благодаря новому электронному оборудованию цех малярно-изоляционных работ и спецпокрытий теперь будет работать гораздо быстрее.

Новенький термопласт-автомат обеспечивает качественное литье из пластмассы. Сейчас на нем изготавливают полиэтиленовые колпачки, которые нужны, например, для заглушки труб. Еще одна новинка — вулканизационный пресс для изделий из резины. Игорь Корнев загружает в аппарат сырую резину и через пару минут получает готовое изделие. Теперь времени на изготовление деталей уходит меньше. Заводчане признаются, что и работать стало приятнее.

Механик-энергетик цеха № 43 ПО "Севмаш" Игорь Корнев поясняет: "Уникальность этого оборудования в том, что, во-первых, у нас меньше затрат идет на ремонт оборудования. Более автоматизированный процесс стал, полностью все оборудование стало электронное, автоматизированное. И более современное, совершенное, что очень радует".

Таких вулканизационных прессов в цехе малярно-изоляционных работ и спецпокрытий несколько штук. На них изготавливают сотни деталей в день, и все они необходимы для строительства подводных лодок.

В другом помещении — еще один новенький аппарат для изготовления герметика. В него закладывают сырую резину и получают густую черную смесь, которая затем используется для заделки стыков в корпусах подводных лодок. Кстати, обновили в цехе не только оборудование — также смонтированы система вентиляции и освещения. Инженер-технолог цеха № 43 ПО "Севмаш" Андрей Быстров рассказывает: "Здесь у нас будет полностью модернизация участка. Раньше было только изготовление пластмассы на этом участке, теперь в одном пролете будет изготовление пластмассы, во втором — изготовление резинотехнических изделий. Две бригады будут в одном месте находиться, мастеру не придется бегать по разным объектам".

Всего же цех малярно-изоляционных работ и спецпокрытий получил 157 новых автоматизированных аппаратов. На их покупку потратили более пятисот миллионов рублей.

