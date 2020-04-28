 

Светлана Лобода сняла ультраоригинальное домашнее видео со своими дочками

28.04.2020, 6:53, Разное

Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram весьма оригинальный видеоролик в компании дочерей в необычном формате. Подписчики знаменитости по достоинству оценили инновационный ход знаменитости.
Стоит отметить, что даже находясь в условиях вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса, Светлана Лобода не теряет креативности своего творческого мышления и в очередной раз порадовала подписчиков интересным технологическим “шедевром”. Размещенный звездой в личном микроблоге оригинальный видеоролик снят таким образом, как будто все происходящее на экране вертится, подобно Земному шару вокруг Солнца. Фоном видеокомпозиции послужила шикарная кровать красавицы, на которой она, одетая в соблазнительный пеньюар, по ходу смены кадров позирует в разных ракурсах. Примечательно, что за время демонстрации ролика в объектив попали не только сама обворожительная хозяйка аккаунта, но и её дочери – девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда, а также – домашний питомец. Место съемки украшено яркими воздушными шарами, а все видео снято в разноцветных тонах. “Самое доброе утро малышки LO”, – таким интригующим слоганом сопроводила Лобода ролик.

Фолловеров видео не просто удивило – многие из них сразу отметили необычайный позитив ролика, назвав его “любимым” и “шедевром”. “Даже здесь милота видео зашкаливает!” – не удержалась от эмоций одна из подписчиц. Впрочем, не обошлось и без дружелюбной иронии: немало поклонников, просмотрев “крутящийся” видеопост, заявили, что у них закружились головы. К слову, за считанные часы публикация успела набрать более 800 тысяч просмотров.



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