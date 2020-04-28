 

«Плод любви насильника и его жертвы»: Башаров призвал хейтеров отстать от его сына

28.04.2020, 6:53, Разное

Марат Башаров записал видео, обратившись к хейтерам с просьбой оставить в покое от его сына Марселя. Своего наследника актер с иронией назвал «плодом любви насильника и жертвы насилия».

Башаров в одном из последних выпусков «Секрета на миллион» поделился откровениями, подтвердив, что бил свою экс-супругу Екатерину Архарову. Такие действия знаменитость объяснил тем, что она употребляла алкоголь и вела себя не совсем адекватно. После признаний в совершении насилия актер столкнулся с волной критики: интернет-пользователи забросали негативными комментариями не только его самого, но и их с Елизаветой Шевырковой маленького сына. Звезде «Таежного романа» припомнили слухи, что он избивал не только свою первую жену, которая, как он говорит, выпивала, но и мать Марселя.

Возмущения по поводу поведения Башарова фолловеры выразили под снимком его сына, недавно появившимся в Instagram-профиле актера. Некоторые даже грозили рассказать мальчику, когда он подрастет, какой у него «плохой отец».


Актер эмоционально отреагировал на слова хейтеров, призвав оставить ребенка в покое и с иронией назвав сына «плодом любви насильника и жертвы насилия». Знаменитость попросил комментарии писать лично ему и не выливать агрессию на малыша.
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