 

Цена барреля нефти Brent упала ниже 19 долларов

28.04.2020, 6:30, Новости дня

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала ниже 19 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05.29 мск баррель Brent стоил 18,96 доллара (снижение на 5,15%), но к 5.40 мск цена возросла до 19,15 доллара.

WTI потеряла 15,02%, стоимость барреля снизилась до 10,86 доллара, передает ТАСС.

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник снижались на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Путин анонсировал новые переговоры по нефти

14.04 / Сандерс официально поддержал своего соперника Байдена

08.04 / Зеленский – украинцам: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое

17.04 / Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

15.04 / В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения

27.04 / “Вопрос экономической безопасности”. Шмыгаль прокомментировал увольнение глав таможни и налоговой службы

24.04 / В Индии симптомы и методы лечения коронавируса описали еще 5 тысяч лет назад

27.03 / Офис президента Украины призвал крымчан соблюдать карантинные меры безопасности

16.04 / “Сад памяти”: Саратовская область приняла участие во всероссийской акции

05.04 / Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска