Цена барреля нефти Brent упала ниже 19 долларов

28.04.2020, 6:30, Новости дня

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала ниже 19 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05.29 мск баррель Brent стоил 18,96 доллара (снижение на 5,15%), но к 5.40 мск цена возросла до 19,15 доллара.

WTI потеряла 15,02%, стоимость барреля снизилась до 10,86 доллара, передает ТАСС.

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник снижались на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ.