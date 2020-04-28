Мнение: Отчеты “дочерей офицеров”

28.04.2020, 6:27, Разное

На "АСД" выложили еще порцию документов посвященных работе 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ.

На этот раз выложены фрагменты отчетов о распространении в Рунете пропагандистского контента.

Можете сами оценить алгоритм отчета о проделанной работе тех, кто пишет, что "в Крыму не все так однозначно".

Сотрудники 83-го центра ИПСО ССО ВСУ бомбят российские соцсети низкопробной пропагандой

Представляем вашему вниманию примеры отчетности «дочерей офицеров» о работе в российских социальных сетях по размещению антироссийского контента.

Представлены материалы, которые продвигались 83-м центром ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ, даты их размещение, охват материала, ответственные сотрудники и названия «операций» в рамках которых распространялись эта низкопробная пропаганда, которая даже по закрытым отчетам 83-го центра ИПСО вызывает негативную реакцию у аудитории.

https://asd.news/articles/voyna/otchety-banderovskikh-docherey-ofitserov/ – цинк