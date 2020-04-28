Память убитого россиянина Дмитрия Ганина почтили в Эстонии

28.04.2020, 6:16, Новости дня

Российские дипломаты и активисты почтили память россиянина Дмитрия Ганина, убитого в ходе протестов против переноса «Бронзового солдата» в 2007 году, сообщило посольство РФ в Таллине.

Посольство сообщило в Facebook, что «в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российские дипломаты и соотечественные активисты возложили цветы на могилу Дмитрия Ганина».

Российская сторона обвинила правоохранителей Эстонии в том, что они «под предлогом истечения срока давности» положили «расследование убийства гражданина РФ «под сукно». Однако Москва «будет продолжать добиваться справедливости и привлечения к ответственности виновных в этом злодеянии».

Демонтаж памятника воину-освободителю в центре Таллина начался в ночь на 27 апреля 2007 года. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки. Дмитрий Ганин был жестоко убит, однако виновные в этом преступлении до сих пор не привлечены к ответственности.