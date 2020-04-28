Ученые: Жители Помпеев умели перерабатывать мусор

28.04.2020, 5:53, Разное

Последние раскопки археологов продемонстрировали, что оставленный за стенами Помпеев мусор его жители не просто выбрасывали. Отходы сортировали и потом продавали.

Ученые выявили, что большие груды мусора, которые находились вне городских стен, в действительности являлись своеобразными плацдармами для подготовки последующего применения материалов. В процессе эксперты обнаруживали, что отдельные фрагменты Помпеев соорудили именно из отходов, которые предварительно собирали и сортировали, чтобы потом продать.

Для изучения движения мусора специалисты воспользовались образцами грунта. Выкопанная ими почва отличается от того, где первоначально люди города оставляли отходы. Сваленный мусор в выгребных ямах оставляет после себя хорошую органическую почву, а накапливаемые в курганах элементы приводят к появлению песчаной формы.

Ученые отметили, что сортируя и перепродавая хлам горожане продемонстрировали хорошую модель его переработки. В период мусорного кризиса лучше всего с ним справляются государства, предпочитающие не просто ликвидировать отбросы, а заниматься их коммерциализацией.