“Полиция вызывающе превышала свои полномочия”. Уволенный заместитель Кличко утверждает, что не нападал на патрульных

28.04.2020, 5:50, Новости дня

Заместитель главы Киевской государственной городской администрации Владимир Слончак отрицает нападение на полицейского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего точно не было”, – сообщил он.

Слончак извинился перед общественностью и правоохранительными органами за свою “эмоциональную несдержанность”.

Щодо сумнозвісних подій…Вчора ввечері мій автомобіль було зупинено Патрульною поліцією. Під час з'ясування обставин… Posted by Володимир Слончак on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Вечером 26 апреля в центре Киева полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение Правил дорожного движения, однако ситуация перешла в конфликт. В автомобиле находились Слончак и депутат Киевсовета Людмила Костенко.

На видео, которое, по всей видимости, было снято на нагрудную камеру полицейского, видно, что в начале конфликта Слончак пытался выяснить, почему остановили автомобиль. Ему объяснили, что водитель забыла включить фары. Слончак начал возмущаться, что полицейские якобы не останавливали другие автомобили, показывал свое удостоверение и приглашал в КГГА. “Ты не быкуй, бл…дь! Че ты вы…бываешься?” – кричал чиновник полицейским. Они просили снизить тон. В какой-то момент конфликта один из правоохранителей крикнул Слончаку: “Чего кричать?” – “Ты на меня голос не повышай!” – ответил Слончак и толкнул полицейского, тот толкнул чиновника в ответ. “Ты на кого руку поднял? Ты че?” – закричал Слончак. После этого полицейские сообщили, что Слончак задержан.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту нападения заместителя главы КГГА на правоохранителя. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня в ходе брифинга заявил, что уволил своего заместителя.