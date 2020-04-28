 

В YouTube показали, что происходит в киевском метро во время карантина. Видео

28.04.2020, 5:50, Новости дня

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Кабинет Министров Украины рассчитывает с 12 мая возобновить движение общественного транспорта в городах, заявил сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий.

видео

Видео: Київська міська державна адміністрація / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Известны данные о параметрах смартфона Redmi 10X

18.04 / Биатлонисты узнали календарь на новый сезон Кубка мира. Он стартует в ноябре 2020 года

12.04 / Въезды в Москву частично перекрыли

17.04 / Коронавирус в “Роскосмосе”: заболели 42 человека, есть умершие

29.03 / Больница вместо автошоу: автосалон в Детройте отменен

15.04 / Центр «Моя работа» предложил москвичам более 40 тыс. вакансий

16.04 / Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке

18.04 / Мнения: Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

10.04 / ФМБА доказало противовирусную активность «Мефлохина» в отношении коронавируса

13.04 / Москвичи выразили готовность пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска