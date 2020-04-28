В YouTube показали, что происходит в киевском метро во время карантина. Видео

28.04.2020, 5:50, Новости дня

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Кабинет Министров Украины рассчитывает с 12 мая возобновить движение общественного транспорта в городах, заявил сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Видео: Київська міська державна адміністрація / YouTube