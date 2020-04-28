Из-за коронавируса Япония запретила въезд из Украины и еще 13 стран

28.04.2020, 5:50, Новости дня

Япония из-за пандемии коронавируса приняла решение запретить въезд в страну еще из 14 стран, в том числе из Украины, России и Беларуси. Об этом 27 апреля объявил премьер-министр Синдзо Абэ, сообщило агентство Kyodo News.

Запрет вступит в силу с 29 апреля.

Пограничники не пустят тех, кто посещал эти страны в течение двух недель до приезда в Японию.

Таким образом, Япония в целом запретила въезд из 87 стран, в том числе из Китая, Южной Кореи и США.

Телеканал NHK отметил, что гражданам всех других стран японское правительство уже аннулировало визы. Предполагалось, что эта норма будет действовать до конца апреля, но правительство решило продлить ее до конца мая.

Граждане Японии могут свободно пересекать границу государства, но они должны сдавать тест на коронавирус и самоизолироваться в течение двух недель.

С 16 апреля в Японии действует режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Группа экспертов при министерстве здравоохранения предупредила, что если в стране не введут строгие карантинные меры, жертвами коронавируса может стать около 400 тыс. жителей Японии.

По состоянию на 27 апреля, как сообщил телеканал NHK, в Японии зарегистрировано 14 153 случая заражения, включая 712 случаев на круизном лайнере Diamond Princess, умерло 1385 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля COVID-19 в мире заболели свыше 2,99 млн человек, более 207,5 тыс. из них скончались, 876 тыс. выздоровели.