 

Саудовская Аравия вложилась в развлекательную индустрию

28.04.2020, 5:45, Новости дня

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купил 5,7% акций американской Live Nation, являющейся крупнейшим в мире организатором концертов и мероприятий. На этих новостях бумаги Live Nation подорожали сразу на 10%.

По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, саудовский фонд вложил в американскую компанию около $518 млн. При этом сделка прошла на фоне резкого падения доходов, связанного с отменой мероприятий по всему миру из-за пандемии коронавируса. Инвестиции Саудовской Аравии делают ее третьим по величине акционером Live Nation после Liberty Media Corp и Vanguard Group.

С начала года акции Live Nation потеряли порядка 40% стоимости. Материнская компания одного из крупнейших сервисов по продаже билетов Ticketmaster несет убытки из-за необходимости возврата средств за отмененные концерты и мероприятия. Live Nation уже отправила в неоплачиваемые отпуска часть сотрудников, а другую часть – сократила. Зарплаты топ-менеджеров были урезаны на 50%, а генеральный директор компании, Майкл Рапино, вообще отказался от заработной платы.



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