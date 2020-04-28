Впервые за 30 лет: российское военное судно посетило с визитом Австралию

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28.04.2020, 5:45, Новости дня

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота ВМФ РФ "Маршал Геловани" завершило визит в порт Таунсвилл. Это был первый за 30 лет заход российского военного судна в Австралию.

В настоящее время "Маршал Геловани" продолжает дальний поход, который продлится более трех месяцев, передает РИА Новости. С момента выхода судна из Владивостока оно прошло более 10 тысяч морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок, в предполагаемой точке Южного магнитного полюса Земли провело замеры по определению точных координат полюса. Кроме того, в акватории Тихого океана будет провден ряд исследований.

Посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна экспедиция роходит при поддержке Русского географического общества.



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