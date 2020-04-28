 

Трамп пожелал Ким Чен Ыну «всего хорошего»

28.04.2020, 5:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что ему известно, как себя чувствует северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Вы, возможно, узнаете в скором будущем», – прводит слова президента США РИА «Новости».

При этом Трамп заявил, что у него «есть очень хорошие соображения на этот счет», но он «не может говорить об этом сейчас», передает ТАСС.

Трамп пожелал лидеру КНДР «всего хорошего» и выразил надежду на то, что с Ким Чен Ыном «все хорошо».

В субботу несколько мировых СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына. Другие издания сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркнули, что эта информация является ложной и злонамеренной.



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